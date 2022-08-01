Программа празднования Дня города в Нижнем Новгороде будет презентована на следующей неделе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Программа празднования Дня города в Нижнем Новгороде будет презентована на следующей неделе. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев во время прямого эфира в соцсетях.

Согласно информации, программу презентуют на пресс-конференции Юрия Шалабаева и зампредседателя правительства Нижегородской области Олега Берковича. Она запланирована на следующий вторник, 9 августа

По словам мэра, программа Дня города будет насыщенной, а мероприятия пройдут во всех районах Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что Город 312", Виктория Дайнеко, "Фабрика" и "Корни" выступят в день 801-летия Нижнего Новгорода, 20 августа.