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Программа празднования Дня города в Нижнем Новгороде будет презентована на следующей неделе. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев во время прямого эфира в соцсетях.
Согласно информации, программу презентуют на пресс-конференции Юрия Шалабаева и зампредседателя правительства Нижегородской области Олега Берковича. Она запланирована на следующий вторник, 9 августа
По словам мэра, программа Дня города будет насыщенной, а мероприятия пройдут во всех районах Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что Город 312", Виктория Дайнеко, "Фабрика" и "Корни" выступят в день 801-летия Нижнего Новгорода, 20 августа.
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