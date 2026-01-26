Карантин по бешенству ввели в двух селах Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В селах Пушкарка Арзамасского округа и Медяна Пильнинского округа введены карантинные ограничения из-за выявленных случаев бешенства животных. Соответствующие указы губернатора опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, ограничительные меры начали действовать с 19 января 2026 года.

В Пушкарке эпизоотическим очагом определена территория Арзамасской районной организации охотников и рыболовов в радиусе одного километра от координат 55.238932, 43.739744, в Медяне - личное подсобное хозяйство местной жительницы. На период действия карантина в них запрещены лечение больных восприимчивых животных, перемещение, перегруппировка и вывоз таких животных (за исключением вывоза вакцинированных не менее чем за 179 дней до перемещения), снятие шкур с павших животных, охота на восприимчивых животных, кроме случаев регулирования их численности, а также посещение территории посторонними лицами, за исключением специалистов и обслуживающего персонала.

Территории обоих сел признаны неблагополучными. На время действия карантина там нельзя проводить выставки, ярмарки и другие мероприятия с участием восприимчивых животных. Ограничен вывоз животных, за исключением убоя на специализированных предприятиях или при наличии своевременной вакцинации.

