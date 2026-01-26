У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Последние новости рубрики Общество
Общество

Нижегородским школьникам разрешили не ходить в школу в сильные морозы

26 января 2026 10:06 Общество
Нижегородским школьникам разрешили не ходить в школу в сильные морозы

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Министерство образования Нижегородской области напомнило, в каких случаях ученики могут остаться дома из-за сильных морозов. Информацию ведомство предоставило в ответ на запрос редакции НИА "Нижний Новгород".

Согласно разъяснению, при снижении температуры воздуха до -25... -29 градусов школьники 1-4 классов, обучающиеся в городских школах, могут не посещать занятия. Для сельских школ порог шире — дома могут остаться ученики с 1 по 9 класс.

Если температура опускается до -30 градусов и ниже, не посещать школу разрешается учащимся 1-9 классов в городе и 1-11 классов в сельской местности.

В минобре подчеркнули, что окончательное решение о посещении занятий остается за родителями или законными представителями ребенка. В случае, если они решают оставить ребенка дома, необходимо уведомить об этом школу в установленном порядке. Такие пропуски не будут считаться неуважительными.

При принятии решения родителям рекомендовано учитывать дополнительные факторы: направление и силу ветра, расстояние до школы, а также то, как ребенок переносит холод.

Если ребенок все же идет в школу в мороз, особенно если он учится в начальных классах, родителям советуют обеспечить его сопровождение туда и обратно.

На момент публикации в распоряжении редакции НИА "Нижний Новгород" нет данных о переходе школ региона на дистант или отмене занятий из-за низких температур.

Между тем, в некоторых районах соседней Мордовии ученики 1-9 классов уже переведены на дистанционное обучение. Подобные меры также рекомендованы школам в Саратовской и Ульяновской областях.

Сообщалось, что на карантин по ОРВИ закрылись четыре нижегородские школы и детсад.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

