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Общество

Медали вручили многодетным семьям региона во время открытия фестиваля "Семья нижегородская"

05 августа 2022 16:35  [95] Общество
Фото пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Фото пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Начальник Главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова вручила родителям первенцев медали "Родившемуся в Нижегородской области", учрежденные губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным к 800-летию Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, торжественное мероприятие состоялось в рамках открытия фестиваля "Семья нижегородская".

Медали получили семья Шамалук-Скрипчук с дочерью Мирославой и семья Мокеевых с дочерью Дианой. Диана родилась 8 июля, в День семьи, любви и верности, и стала первым новорожденным в Нижегородской области, зарегистрированным через новый электронный сервис "Рождение ребенка".

Поздравления также принимали Дмитрий и Наталья Смирновы, Алексей и Людмила Потаповы. Кроме того, подарки и поздравления получили семьи, в которых воспитывается пятеро детей: Антон и Анна Сахаровы, Дмитрий и Ирина Камбаровы, Александр и Юлия Кокоревы.

"Примите наши искренние слова уважения за ваш неустанный ежедневный родительский труд. Пусть благодаря вашему сердечному теплу, заботе и нежности ваши дети растут здоровыми и жизнерадостными, оправдывают ваши надежды и станут достойными гражданами земли нижегородской и великой страны – России! Мира и согласия вашим семьям", - сказала Ольга Краснова.

Ранее сообщалось, что консультации по вопросам здоровья пройдут в рамках фестиваля "Семья нижегородская" в Нижнем Новгороде с 5 по 11 августа.

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Теги:
Многодетные семьи
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