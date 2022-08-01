Первый заместитель председателя ЗСНО Ольга Щетинина поздравила с праздником нижегородских железнодорожников Политика

Фото пресс-службы ЗСНО

НИА "Нижний Новгород"

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина приняла участие в торжественном мероприятии ко Дню железнодорожника и юбилею Горьковской магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

В честь праздника Благодарственными письмами Законодательного Собрания Нижегородской области были награждены 11 человек.

"Сегодня Горьковская железная дорога - это не просто звено большой транспортной системы. Это надёжный партнёр для своих работников и всего региона в целом. Нельзя не отметить огромную социальную роль, которую играет ГЖД помимо своей основной функции, обеспечивая работой порядка 40 тысяч человек, развивая инфраструктуру городов, медицинское обслуживание. Отдельного внимания заслуживает детская железная дорога - прекрасный опыт для воспитания подрастающего поколения. Можно с уверенностью сказать, что ГЖД вносит серьезный вклад в развитие Нижегородской области", - отметила Ольга Щетинина.

Сегодня ГЖД считается одним из передовых филиалов РЖД, где постоянно улучшается качество услуг. На Горьковской железной дороге обновляется подвижной состав, модернизируются вокзалы и станции, развивается инфраструктура. Сотрудники филиала регулярно оказываются в числе победителей отраслевых соревнований.

У истоков масштабных транспортных проектов, изменивших жизнь страны, стояли ветераны железнодорожной отрасли. К примеру, в годы Великой Отечественной войны на полигоне Горьковской железной дороги было произведено 14 бронепоездов. Сейчас, благодаря усердной работе молодого поколения железнодорожников, промышленный потенциал страны продолжает укрепляться.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов поздравил работников Горьковской железной дороги со 160-летием магистрали и вручил награды.