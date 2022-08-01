Летние кинотеатры в нижегородских парках
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Прогноз погоды на август
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 4 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Политика
05 августа 2022 19:08  [379] Эксперт-мониторинг событий c 29 июля по 5 августа 2022 года от АНО "Минин-центр"
05 августа 2022 18:50  [211] Первый заместитель председателя ЗСНО Ольга Щетинина поздравила с праздником нижегородских железнодорожников
05 августа 2022 17:50  [223] Глеб Никитин провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Нижегородской области
05 августа 2022 15:08  [176] Посол Боснии и Герцоговины в РФ посетил Законодательное собрание Нижегородской области
05 августа 2022 15:06  [200] Глеб Никитин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджией
04 августа 2022 13:06  [277] Дума Дзержинска утвердила восемь членов Общественной палаты города третьего созыва
03 августа 2022 15:08  [346] Нижегородские депутаты помогают восстанавливать школу в городе Харцызске ДНР
03 августа 2022 14:50  [462] Восемь человек претендуют на место в Думе Нижнего Новгорода
03 августа 2022 12:18  [869] Сергея Крутова назначили и.о. главы Нижегородского района
02 августа 2022 20:13  [620] Глава Нижегородского района Илья Лагутин ушел со своего поста
Политика

Первый заместитель председателя ЗСНО Ольга Щетинина поздравила с праздником нижегородских железнодорожников

05 августа 2022 18:50  [211] Политика
Фото пресс-службы ЗСНО

Фото пресс-службы ЗСНО

НИА "Нижний Новгород"

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Ольга Щетинина приняла участие в торжественном мероприятии ко Дню железнодорожника и юбилею Горьковской магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

В честь праздника Благодарственными письмами Законодательного Собрания Нижегородской области были награждены 11 человек.

"Сегодня Горьковская железная дорога - это не просто звено большой транспортной системы. Это надёжный партнёр для своих работников и всего региона в целом. Нельзя не отметить огромную социальную роль, которую играет ГЖД помимо своей основной функции, обеспечивая работой порядка 40 тысяч человек, развивая инфраструктуру городов, медицинское обслуживание. Отдельного внимания заслуживает детская железная дорога - прекрасный опыт для воспитания подрастающего поколения. Можно с уверенностью сказать, что ГЖД вносит серьезный вклад в развитие Нижегородской области", - отметила Ольга Щетинина.

Сегодня ГЖД считается одним из передовых филиалов РЖД, где постоянно улучшается качество услуг. На Горьковской железной дороге обновляется подвижной состав, модернизируются вокзалы и станции, развивается инфраструктура. Сотрудники филиала регулярно оказываются в числе победителей отраслевых соревнований.

У истоков масштабных транспортных проектов, изменивших жизнь страны, стояли ветераны железнодорожной отрасли. К примеру, в годы Великой Отечественной войны на полигоне Горьковской железной дороги было произведено 14 бронепоездов. Сейчас, благодаря усердной работе молодого поколения железнодорожников, промышленный потенциал страны продолжает укрепляться.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов поздравил работников Горьковской железной дороги со 160-летием магистрали и вручил награды.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph