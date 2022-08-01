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Общество

Здание бывшей автостанции на улице Советской в Нижнем Новгороде будет снесено

08 августа 2022 10:23  [32] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Здание бывшей автостанции на улице Советской в Нижнем Новгороде будет снесено. Об этом сообщили в администрации Канавинского района, отвечая на вопросы подписчиков губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в соцсети "Вконтакте".

Согласно информации, объект будет снесен в рамках реконструкции транспортной развязки-виадука по улицам Советская-Должанская. В настоящее время ведутся предпроектные работы.

Также будет расширен участок дороги на повороте у снесенного бывшего травмпункта, где планируется обустроить газон. 

Ранее сообщалось, что автостанцию "Сенную" снесут в сентябре 2022 года. На ее месте появится новая станция метро и транспортно-пересадочный узел с организованной парковкой для личного транспорта.

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Теги:
Автостанция Снос
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