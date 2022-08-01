Запрет на полеты из Нижнего Новгорода в города на юге России продлен до 17 августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Запрет на полеты из Нижнего Новгорода в города на юге России продлен до 17 августа. Об этом сообщили в Росавиации.

Согласно информации, остаются закрытыми аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Авиакомпаниям рекомендуется осуществлять авиаперевозки через аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Отмечается, что аэропорты России работают в штатном режиме.

Ранее Росавиация приостановила полеты в города на юге России до 11 августа.

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. 21 февраля он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.