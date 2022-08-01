Более 250 нижегородцев бесплатно проконсультировались у врачей на выставке-ярмарке "Нижегородский край – земля Серафима Саровского" Общество

Фото Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики

НИА "Нижний Новгород"

Более 250 человек воспользовались бесплатными медицинскими консультациями, которые были организованы во время международной православной выставки-ярмарки "Нижегородский край – земля Серафима Саровского" 10 августа 2022 года.

Проект был реализован сотрудниками отдела Нижегородской епархии совместно с медицинскими и социальными учреждениями, а также Нижегородским областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики.

По словам главного врача Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Натальи Савицкой, наиболее востребованными были консультации терапевта, кардиолога, невролога и эндокринолога, а также процедуры по измерению сахара в крови и артериального давления.

"Люди разных возрастных групп с огромной благодарностью пришли на осмотр к специалистам. По словам самих гостей ярмарки, для них огромная удача – получить возможность проконсультироваться у докторов без записи и больших очередей", - рассказала Наталья Савицкая.

Ранее сообщалось, что мобильные лечебные комплексы "Поезда здоровья" в 2022 году посетили 307 населенных пунктов Нижегородской области.