Глеб Никитин открыл мемориальные доски ветеранам транспортной прокуратуры в Нижнем Новгороде Общество

Фото Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыл мемориальные доски ветеранам органов транспортной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, памятные таблички Владимиру Петрову и Владимиру Резинкину появились на здании по улице Октябрьской, в котором ранее находилась Волго-Вятская транспортная прокуратура,

"В среде своих сотрудников органов прокуратуры Владимир Иннокентьевич Резинкин и Владимир Петрович Петров – исключительно уважаемые, авторитетные, можно сказать, легендарные руководители. Из той породы людей, про которых говорят: "Человек на своем месте". Служба, которой они посвятили свою жизнь, требует совокупности незаурядных качеств – высокой квалификации, решительности, верности долгу, личной порядочности. Замечательно, что мемориальные доски, которые мы открываем сегодня, будут еще много-много лет напоминать о Владимире Иннокентьевиче и Владимире Петровиче, об их славных делах", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области также поздравил присутствующих с 300-летием основания прокуратуры России и 15-летием Приволжской транспортной прокуратуры и пожелал ее сотрудникам успехов и благополучия.

Ранее сообщалось, что мемориальная доска в память о Владимире Лузянине открыта на фасаде административного корпуса НАО "Гидромаш".