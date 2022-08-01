В Нижегородской области запустят новый портал для школьников “Моя школа” Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова рассказала о портале "Моя школа", который запустится в регионе с 1 сентября.

Согласно информации, новая федеральная государственная информационная система объединит в себе электронный школьный дневник, журнал, расписание уроков, облако для хранения файлов и работы с документами, библиотеку цифрового образовательного контента, видеоконференцсвязь на базе "Сферума".

"Цифровизация - одна из приоритетных задач развития системы образования. Электронные сервисы облегчают труд педагогов, способствуют снижению бюрократической нагрузки и делают взаимодействие между участниками образовательного процесса проще и быстрее. ФГИС "Моя школа" - это очередной и очень важный шаг в этом направлении, полностью отечественная разработка, которая отвечает современным реалиям и повышает эффективность нашей деятельности", - сказала Ольга Петрова.

Отмечается, что внедрение сервиса обеспечит равный доступ к качественным цифровым образовательным ресурсам на всей территории России, а также будет способствовать созданию единого образовательного пространства. "Моя школа" — это и социальная сеть, платформа для общения учеников преподавателей и родителей.

Как рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, новый суперсервис создаст все условия для того, чтобы дети и родители смогли без лишних проволочек и оперативно получать необходимую информацию и решать вопросы своего взаимодействия с учителем, со школой и всей системой образования с минимальными потерями времени и сил.

С 1 января 2023 года к сервису будут подключены все школы страны. А к 2024 году на ФГИС "Моя школа" будут представлены материалы для всех уровней общего образования по всем учебным предметам школьной программы с 1-го по 11-й класс.

Ранее сообщалось, что бюрократическую нагрузку на учителей снизят в Нижегородской области.

Также напомним, что Нижегородская область с 1 сентября перейдет на новую систему оплаты труда учителей.