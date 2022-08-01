Солнечные выходные с температурой до +27° прогнозируются в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Над Нижегородской областью господствует мощный малоподвижный антициклон с обширной безоблачной зоной. Благодаря этому в регион не смогут пробиться дождевые облака, и осадков пока не предвидится. Поэтому День города в Нижнем Новгороде порадует отличной погодой.

Так, все выходные в областном центре будет стоять солнечная малооблачная погода с высоким атмосферным давлением - 761-765 мм рт.ст.

В пятницу с утра усилился восточный ветер - до 6 м/с, да ещё и прохладная ночь остудила воздух. Днём при ясной погоде столбики термометров покажут +23…+23°. К вечеру ветер ослабит свой напор до 3-4 м/с, а к ночи посвежеет до +12…+17°.

Кстати, накануне на Земле прошла короткая магнитная буря умеренной силы. Некоторые небольшие возмущения возможны ещё в течение суток, предупредили учёные.

В субботу и в воскресенье, 20 и 21 августа, прогнозируется также солнечная маловетреная погода. Температура воздуха в дневное время поднимется до +25…+27°, вечера также будут комфортные с показателями +18…+20°. А вот по ночам при ясном небе уличные градусники покажут от +12° до +15°.

Тем не менее, такие погодные условия чреваты высокой пожароопасностью лесов. Из-за аномально жаркой погоды жителям региона запрещено с 18 по 29 августа посещать леса и охотиться.