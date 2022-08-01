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Экономика

Правительство Нижегородской области выделило гранты 10 районам за эффективность работы с бюджетом

19 августа 2022 13:08  [93] Экономика
правительство Нижегородской области

правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Правительство Нижегородской области выделило гранты 10 районам за эффективность работы с бюджетом. 

Согласно информации, гранты на общую сумму в 10 млн рублей распределялись по итогам оценки Минфином результатов, достигнутых муниципалитетами в сфере повышения эффективности бюджетных расходов за 2021 год. В отборе приняли участие 20 муниципалитетов.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, при распределении грантов учитывалась сбалансированность местных бюджетов, уровень финансовой дисциплины. Кроме того, в областном бюджете на 2022 год предусмотрены межбюджетные трансферты районам почти на 110 миллиардов рублей, что на 36% выше уровня 2021 года..   

Гранты предоставлены Большемурашкинскому, Гагинскому, Вознесенскому, Воскресенскому, Ветлужскому, Сосновскому муниципальным районам; Богородскому, Дивеевскому муниципальным и городским округам Семеновский и г.Чкаловск.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область выполнила требования инвестиционного стандарта.

Также напомним, что около 138 млн рублей выделено муниципалитетам Нижегородской области на поддержку местного бизнеса.

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Теги:
Бюджет Правительство Нижегородской области
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