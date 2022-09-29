Колесо обозрения на площади Сенной и VK Клипы запустили конкурс на лучший ролик Общество

Колесо обозрения на площади Сенной и VK Клипы запустили конкурс на лучший ролик. Об этом сообщают организаторы.

Согласно информации, в рамках челленджа #Высота50метров нижегородцам предлагается выложить клипы из кабинок колеса, а также с территории комплекса.

Специально для конкурса в стиле VK Клипов была оформлена одна из кабинок, которая станет мини-студией для съемок .

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, гостям нужно снять в соответствии с правилами ролик, выложить в VK Клипы, отметить аккаунт колеса обозрения и добавить хэштег #Высота50метров.

Победители будут объявлены в конце октября в сообществе "ВКонтакте" "Колесо НиНо".

Авторы 50 лучших получат призы, среди которых ужин на двоих в VIP-кабинке колеса обозрения, годовые абонементы на катания, завтраки на колесе, вкусные наборы от робота-продавца Дуняши и другие подарки.

Напомним, что колесо обозрения на площади Сенной в Нижнем Новгороде было запущено в августе 2021 года.