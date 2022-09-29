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Выставка картин эпохи Возрождения откроется на улице Возрождения в Нижнем Новгороде 6 октября. Об этом сообщили в департаменте культуры городской администрации.
Согласно информации, экспозиция с репродукциями итальянских портретов XIV - XV веков откроется в 12:00 в рамках марафона событий "Культурный район".
Как отметили в департаменте, улица Возрождения, на которой расположено всего 25 частных домов, в названии которой заложена отсылка к великой культурной эпохе. Также рядом с ней находится школа №101, поэтому данная территория была выбрана местом для проведения выставки.
В декабре в Арсенале откроется выставка "Названо Вазари. Возрождение", где будут представлены подлинные произведения той эпохи из коллекции Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина вместе с произведениями современных авторов на эту тему.
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут посетить выставку "Городской пленэр в самом красивом городе России" в НГХМ.
Также напомним, что опера "Орфей и Эвридика" снова прозвучит в Пакгаузах на Стрелке 6 и 7 октября.
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