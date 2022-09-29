Выставка картин эпохи Возрождения откроется на улице Возрождения в Нижнем Новгороде 6 октября Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Выставка картин эпохи Возрождения откроется на улице Возрождения в Нижнем Новгороде 6 октября. Об этом сообщили в департаменте культуры городской администрации.

Согласно информации, экспозиция с репродукциями итальянских портретов XIV - XV веков откроется в 12:00 в рамках марафона событий "Культурный район".

Как отметили в департаменте, улица Возрождения, на которой расположено всего 25 частных домов, в названии которой заложена отсылка к великой культурной эпохе. Также рядом с ней находится школа №101, поэтому данная территория была выбрана местом для проведения выставки.

В декабре в Арсенале откроется выставка "Названо Вазари. Возрождение", где будут представлены подлинные произведения той эпохи из коллекции Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина вместе с произведениями современных авторов на эту тему.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут посетить выставку "Городской пленэр в самом красивом городе России" в НГХМ.

Также напомним, что опера "Орфей и Эвридика" снова прозвучит в Пакгаузах на Стрелке 6 и 7 октября.