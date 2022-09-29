Последствия сильного ветра и непогоды устраняют в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Последствия сильного ветра и непогоды устраняют в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в районных администрациях.

Так, в Приокском районе упавшие деревья убирают на улицах Невской, Батумской и Физкультурной. Также убираются ветки на дворовых территориях.

В Канавинском районе ночью воду откачивали на улицах Ухтомского и Обухова. Сегодня работа продолжится в микрорайонах Гордеевский, Сортировочный и Мещерское озеро.

Непогода почти не затронула Советский район. Лишь на улице Невзорова убрали одно рухнувшее после шквального ветра дерево.

В Нижегородском районе ночью из-за сильно ветра упали 11 деревьев. Подрядчик сейчас проводит работы в общественных пространствах. Например, в парке им. Кулибина убирают упавшее дерево.

На территории Сормовского района случаев падений деревьев зафиксировано не было. За ночь было откачано 371 кубометров воды, сильных подтоплений за прошедшие сутки также не зафиксировано. Сегодня дорожные службы чистят прибордюрные полосы на ул. Станиславского, Иванова, пр. Кораблестроителей и других.

С телефонами, по которым нижегородцы могут сообщить о необходимых работах, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что дорожные предприятия Нижнего Новгорода начали подготовку к работе в зимний период.