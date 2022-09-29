Радиусный дом
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Архитектурную подсветку установят на двух домах в Автозаводском районе за 9,1 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно информации, подсветка появится на радиусном доме на проспекте Молодежный,32 и на фасаде дома №1 по улице Краснодонцев со стороны проспекта Молодежный.
Подрядчик будет определен 13 октября, а работы по установке подсветки должны завершиться в течение 30 дня со дня, следующим за днем заключения контракта.
Напомним, в этом году фасад радиусного дома был капитально отремонтирован.
Ранее сообщалось, что архитектурную подсветку установят на 5 домах на Верхне-Волжской набережной и на четырех домах Нижегородского района.
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