Архитектурную подсветку установят на двух домах в Автозаводском районе за 9,1 млн рублей Общество

Радиусный дом Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Архитектурную подсветку установят на двух домах в Автозаводском районе за 9,1 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, подсветка появится на радиусном доме на проспекте Молодежный,32 и на фасаде дома №1 по улице Краснодонцев со стороны проспекта Молодежный.

Подрядчик будет определен 13 октября, а работы по установке подсветки должны завершиться в течение 30 дня со дня, следующим за днем заключения контракта.

Подсветка радиусного дома

Подсветка дома №1 на улице Краснодонцев

Напомним, в этом году фасад радиусного дома был капитально отремонтирован.

Ранее сообщалось, что архитектурную подсветку установят на 5 домах на Верхне-Волжской набережной и на четырех домах Нижегородского района.