Новые мастерские открыли в Нижегородском индустриальном колледже Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Две современные мастерские для подготовки молодых специалистов по направлениям "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" и "Мастер отделочных и строительных работ" начали работу в Нижегородском индустриальном колледже.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, новые учебные помещения укомплектованы необходимым оборудованием и строительными материалами, которые помогут студентам оттачивать свои профессиональные навыки на практике. В мастерских студенты смогут шаг за шагом выполнять разные виды работ.

Учебные мастерские и классы были открыты в рамках развития базового сектора, созданного Союзом нижегородских строителей на базе колледжа в декабре 2023 года. Сотрудничество сектора со строительными организациями и предприятиями дало возможность создать в регионе уже пять современных учебных помещений для подготовки молодых специалистов.

По словам президента Союза нижегородских строителей Михаила Иванова, проект базового сектора с мастерскими, который был запущен вместе с правительством региона и бизнес-сообществом в Нижегородском индустриальном колледже, направлен на так называемый "бесшовный" переход студентов на стройку. Бизнес-сообщество вкладывается в подготовку строительных кадров, а студенты учатся непосредственно на тех материалах и с использованием тех технологий, с которыми будут работать впоследствии. Строительная отрасль заинтересована в данном проекте, так как в настоящее время стройка испытывает колоссальный дефицит кадров.

Ранее сообщалось, что более 145 тысяч мест для целевого обучения предусмотрено в российских вузах.