Нацпроекты — людям
Заплати налоги до 1 декабря
Экотехнопарк появится в Дзержинске в 2024 году
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
27 ноября 2022 14:30  [94] Суррогатное материнство для иностранцев планируют запретить в России
27 ноября 2022 14:04  [138] Нижегородские центры занятости проведут дни открытых дверей для граждан с ОВЗ
27 ноября 2022 13:31  [130] Трое юных нижегородцев стали победителями конкурса "Гимн России понятными словами"
27 ноября 2022 10:23  [155] Электроэнергию за ночь восстановили в более 60 населённых пунктах Нижегородской области
27 ноября 2022 10:22  [136] Олег Лавричев: "Мама - это главный человек в жизни каждого из нас"
27 ноября 2022 10:05  [142] Юрий Шалабаев: "День матери - один из самых тёплых и светлых праздников"
27 ноября 2022 09:45  [142] Евгений Люлин: "Материнство – это не только радость, но еще и тяжелый труд"
27 ноября 2022 09:41  [171] Шесть пунктов обогрева развернули в Богородском округе
27 ноября 2022 09:20  [141] Глеб Никитин: "Воспитание детей требует огромного труда"
26 ноября 2022 21:22  [293] Электроснабжение Сосновского района полностью восстановлено
Общество

Суррогатное материнство для иностранцев планируют запретить в России

27 ноября 2022 14:30  [94] Общество
Запрет суррогатного материнства для иностранцев планируют ввести в России

Запрет суррогатного материнства для иностранцев планируют ввести в России

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Запрет суррогатного материнства для иностранцев планируют ввести в России. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы РФ.

Соответствующий законопроект может быть принят уже в декабре.

По данным председателя Госдумы Вячеслава Володина, за последние несколько лет за рубеж вывезли 45 тыс. младенцев, которые были родились у суррогатных матерей. Согласно информации, оборот нелегального бизнеса оценивается более чем в €2 млрд.

"Торговля детьми недопустима", - подчеркнул политик.

Депутат уточнил, что такие малыши могут стать жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попасть в однополые пары.

Решение планируется принять в начале декабря.

Ранее сообщалось, что почти 130 несовершеннолетних девушек стали матерями в Нижегородской области в 2022 году.

Напомним, сегодня, 27 ноября, в России отмечается День матери. Ежегодный праздник, который приходится на последнее воскресенье ноября, был установлен указом президента РФ от 30 января 1998 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госдума демография Дети
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph