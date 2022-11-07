Суррогатное материнство для иностранцев планируют запретить в России Общество

Запрет суррогатного материнства для иностранцев планируют ввести в России

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Запрет суррогатного материнства для иностранцев планируют ввести в России. Об этом сообщает пресс-служба Государственной думы РФ.

Соответствующий законопроект может быть принят уже в декабре.

По данным председателя Госдумы Вячеслава Володина, за последние несколько лет за рубеж вывезли 45 тыс. младенцев, которые были родились у суррогатных матерей. Согласно информации, оборот нелегального бизнеса оценивается более чем в €2 млрд.

"Торговля детьми недопустима", - подчеркнул политик.

Депутат уточнил, что такие малыши могут стать жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попасть в однополые пары.

Решение планируется принять в начале декабря.

Ранее сообщалось, что почти 130 несовершеннолетних девушек стали матерями в Нижегородской области в 2022 году.

Напомним, сегодня, 27 ноября, в России отмечается День матери. Ежегодный праздник, который приходится на последнее воскресенье ноября, был установлен указом президента РФ от 30 января 1998 года.