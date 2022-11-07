Почти 30 административных производств возбуждено в Нижегородской области из-за ненадлежащей уборки снега и наледи Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 30 административных производств возбуждено в Нижегородской области из-за ненадлежащей уборки снега и наледи. Об этом сообщили в Госжилинспекции региона.

Согласно информации, по итогам ежедневных придомовых территорий было возбуждено 28 административных производств.

Как рассказал руководитель ГЖИ Игорь Сербул, в Нижегородской области было проверено 1138 дворов. Так, в Советском и Приокском районах Нижнего Новгорода выявлено 194 нарушений. Также нарушения были зафиксированы в Навашинском, Володарском, Кстовском, Уренском и других муниципалитетах. В адрес нарушителей направлено 116 предостережений о недопустимости нарушения норм законодательства.

В случае невыполнения требований ГЖИ домоуправляющим компаниям грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что домоуправляющие компании пяти районов Нижнего Новгорода завершили ремонтные работы в 2022 году.