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Происшествия

Мужчина на иномарке снёс дорожные знаки в Сормове и скрылся с места ДТП

28 ноября 2022 19:03  [97] Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородские полицейские установили предполагаемого виновника повреждения дорожных знаков в Сормове и обнаружили его по месту жительства пьяным. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Согласно информации, 28 ноября около 11 утра в дежурную часть ДПС поступило сообщение о том, что в Сормовском районе Нижнего Новгорода повреждены дорожные знаки.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, но они не обнаружили автомобилей, которые могли бы стать причиной случившегося. В ходе осмотра территории инспекторы обнаружили автомобильный знак с машины предполагаемого виновника ДТП.

Выехав по адресу регистрации автомобиля, сотрудники ведомства увидели возле дома минивэн с механическими повреждениями. Его 31-летний владелец находился в квартире с признаками опьянения. Кроме того, у него имелись травмы головы.

Мужчина пояснил полицейским, что не справился с управлением и врезался в дерево. А поскольку кроме него никто в аварии не пострадал - он решил не оформлять ДТП. Также виновник происшествия заявил, что выпил, когда уже приехал домой.

Сотрудники ДПС составили на мужчину протокол по ч.3 ст.12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Машина же была эвакуирована на специализированную стоянку.

В ГИБДД напомнили водителям, что оставление места ДТП влечёт за собой административную ответственность. Также ПДД запрещают употреблять алкогольные напитки, а также другие "расслабляющие" вещества после аварии, к которой водитель причастен - пока должностное лицо не примет решение об освобождении от проведения освидетельствования.

Ранее сообщалось, что два человека сильно пострадали в результате катания на тюбинге за легковым автомобилем в Сергачском районе.

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Теги:
Авария ДТП
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