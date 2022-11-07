Жительница Пильны лишилась 350 тысяч рублей после звонка лжесотрудника банка Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Очередной жертвой телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками банка, стала жительница посёлка Пильна. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Обратившись в местное отделение полиции, женщина сообщила, что 11 ноября ей позвонил некий сотрудник "службы безопасности банка". Он заявил, что кто-то неизвестный попытался поменять её номер, привязанный к приложению банка, на другой.

После этого звонивший убедил её перевести 350 000 рублей с карты на названные им номера счетов, пояснив, что таким образом она убережёт свои накопления от мошенников. И только спустя время женщина поняла, что стала жертвой обмана - и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). полицейские принимают меры к установлению личности и места нахождения злоумышленника, чтобы привлечь его к ответственности.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными, а также с особой осторожностью относиться к сообщениям от друзей в соцсетях и мессенджерах с просьбами занять денег, а также к телефонным звонкам, поступающим от незнакомых людей с вопросами различного характера. Полицейские напоминают гражданам о том, что сотрудники банка не звонят своим клиентам и не сообщают о незаконных финансовых операциях - так действуют только мошенники.

Ранее сообщалось, что житель Сеченова, решивший заработать на инвестициях, стал жертвой мошенников и лишился 1 млн рублей. Кроме того, жительница Нижнего Новгорода 585569##взяла несколько кредитов## и перевела мошенникам более 4 млн рублей.