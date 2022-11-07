Нацпроекты — людям
Дублёр проспекта Гагарина построят по концессии
Фестиваль "Горьковская ёлка" вновь пройдёт в Нижнем Новгороде
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Премию Russian Event Awards получили 13 нижегородских проектов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Происшествия
29 ноября 2022 14:37  [42] Жительница Пильны лишилась 350 тысяч рублей после звонка лжесотрудника банка
29 ноября 2022 09:04  [199] Два автобуса сгорели на стоянке в Нижнем Новгороде
28 ноября 2022 19:03  [276] Мужчина на иномарке снёс дорожные знаки в Сормове и скрылся с места ДТП
28 ноября 2022 11:04  [281] Почти 170 грамм наркотиков попытались передать заключенным в ИВС Арзамаса
28 ноября 2022 09:14  [207] Жительницу Дзержинска обманули под предлогом выплаты компенсации за ковидные ограничения
27 ноября 2022 11:58  [354] Троллейбус тушили в Канавинском районе
27 ноября 2022 11:30  [335] Трое детей и взрослый получили отравление угарным газом в Нижнем Новгороде
26 ноября 2022 15:10  [557] Аэромобильная группировка МЧС ведет работу по устранению последствий ледяного дождя в Богородском округе
26 ноября 2022 13:02  [449] Два человека погибли в ДТП под Дзержинском
25 ноября 2022 13:14  [308] Уголовное дело заведено на охотника в Кулебакском районе за незаконный отстрел лося
Происшествия

Жительница Пильны лишилась 350 тысяч рублей после звонка лжесотрудника банка

29 ноября 2022 14:37  [42] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Очередной жертвой телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками банка, стала жительница посёлка Пильна. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Обратившись в местное отделение полиции, женщина сообщила, что 11 ноября ей позвонил некий сотрудник "службы безопасности банка". Он заявил, что кто-то неизвестный попытался поменять её номер, привязанный к приложению банка, на другой.

После этого звонивший убедил её перевести 350 000 рублей с карты на названные им номера счетов, пояснив, что таким образом она убережёт свои накопления от мошенников. И только спустя время женщина поняла, что стала жертвой обмана - и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). полицейские принимают меры к установлению личности и места нахождения злоумышленника, чтобы привлечь его к ответственности.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными, а также с особой осторожностью относиться к сообщениям от друзей в соцсетях и мессенджерах с просьбами занять денег, а также к телефонным звонкам, поступающим от незнакомых людей с вопросами различного характера. Полицейские напоминают гражданам о том, что сотрудники банка не звонят своим клиентам и не сообщают о незаконных финансовых операциях - так действуют только мошенники.

Ранее сообщалось, что житель Сеченова, решивший заработать на инвестициях, стал жертвой мошенников и лишился 1 млн рублей. Кроме того, жительница Нижнего Новгорода 585569##взяла несколько кредитов## и перевела мошенникам более 4 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мошенничество Пильнинский район Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph