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Общество

Нижегородские волонтеры оцифруют 150 тысяч личных дел из картотеки педагогов довоенного и военного периода

30 ноября 2022 11:28  [64] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские волонтеры оцифруют 150 тысяч личных дел из картотеки педагогов довоенного и военного периода. Об этом сообщили в волонтерском центре "АрхивНО".

Согласно информации, проект "Учителя Горьковской области" стартовал в июле при поддержке НГПУ им. Минина.

В картотеке хранится не менее 150 тысяч карточек с информацией об учителях школ, студентах и преподавателях педучилищ Горьковской области, а также педагогических институтов, работниках детских домов, детсадов за первую половину прошлого века.

С помощью этой картотеки можно получить доступ к личным делам тех, кто ковал Победу в тылу и воспитывал детей войны.

Как отметили в Центральном архиве Нижегородской области, подобные картотеки существуют далеко не во всех регионах.

Сейчас уже оцифровано 9 ящиков картотеки, из которых проиндексированы 3 ящика, хранящих 5 036 карточек.

Также ведется перевод в электронный вид описей документов Центрального архива, которых насчитывается более 7,5 тысяч документов. За более чем 5 лет архивисты оцифровали 1840 описей. В этом году к ним присоединились и волонтеры "АрхивНО".

Присоединиться к волонтерам можно в группе проекта в соцсети "Вконтакте".

Ранее сообщалось, что более 150 тысяч реестровых дел оцифруют в Нижегородской области до конца года.

Также напомним, что цифровые копии более чем 1000 зданий создали в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Архивные документы Технологии
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