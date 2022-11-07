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Нижегородские волонтеры оцифруют 150 тысяч личных дел из картотеки педагогов довоенного и военного периода. Об этом сообщили в волонтерском центре "АрхивНО".
Согласно информации, проект "Учителя Горьковской области" стартовал в июле при поддержке НГПУ им. Минина.
В картотеке хранится не менее 150 тысяч карточек с информацией об учителях школ, студентах и преподавателях педучилищ Горьковской области, а также педагогических институтов, работниках детских домов, детсадов за первую половину прошлого века.
С помощью этой картотеки можно получить доступ к личным делам тех, кто ковал Победу в тылу и воспитывал детей войны.
Как отметили в Центральном архиве Нижегородской области, подобные картотеки существуют далеко не во всех регионах.
Сейчас уже оцифровано 9 ящиков картотеки, из которых проиндексированы 3 ящика, хранящих 5 036 карточек.
Также ведется перевод в электронный вид описей документов Центрального архива, которых насчитывается более 7,5 тысяч документов. За более чем 5 лет архивисты оцифровали 1840 описей. В этом году к ним присоединились и волонтеры "АрхивНО".
Присоединиться к волонтерам можно в группе проекта в соцсети "Вконтакте".
Ранее сообщалось, что более 150 тысяч реестровых дел оцифруют в Нижегородской области до конца года.
Также напомним, что цифровые копии более чем 1000 зданий создали в Нижнем Новгороде.
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