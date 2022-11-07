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Общество

Перекрытие улицы Марата в Нижнем Новгороде продлили до 30 декабря

30 ноября 2022 14:02  [85] Общество

В Канавинском районе Нижнего Новгорода продлено ограничение движения транспорта на улице Марата. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Напомним, участок от дома №25 до дома №31/1 перекрыт с 12 сентября в связи с прокладкой коммуникаций.

Согласно информации, ограничения продлены до 6:00 30 декабря.

Объезд территории организован по прилегающим улицам.

Напомним, что с 23 ноября 2022 года по 15 марта 2023 года введены ограничения на парковку на 45 улицах Нижнего Новгорода из-за уборки снега. Ограничения будут действовать в этот период ежедневно с 21:00 до 9:00.

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Теги:
движение Транспорт
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