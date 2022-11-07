Два участка дороги на улице Коминтерна расширили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два участка дороги на улице Коминтерна расширили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Согласно информации, в районе пересечения улицы Коминтерна с улицей 50-летия Победы создана третья полоса для поворота в сторону улицы Бурнаковской, а в сторону Московского шоссе доступны две полноценные полосы.

Как рассказали в департаменте, расширение позволит значительно разгрузить улицу Коминтерна, где часто образуются заторы.

Также до трех полос расширено ответвление дороги для поворота налево на улицу Страж Революции и движения в сторону центра Сормова. Поворот теперь доступен с двух полос, а для движения прямо действует одна полоса.

В ходе работ по обустройству новых полос на несколько метров были перенесы теплосети и расширена проезжая часть.

На участках уже уложен асфальт, нанесена разметка. В ближайшее время будут установлены дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что несколько участков дорог планируется расширить в Нижнем Новгороде в 2023 году.

Также напомним, что расширение дорог на перекрестке улиц Родионова-Бринского завершено в Нижнем Новгороде.