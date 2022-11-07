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Два участка дороги на улице Коминтерна расширили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.
Согласно информации, в районе пересечения улицы Коминтерна с улицей 50-летия Победы создана третья полоса для поворота в сторону улицы Бурнаковской, а в сторону Московского шоссе доступны две полноценные полосы.
Как рассказали в департаменте, расширение позволит значительно разгрузить улицу Коминтерна, где часто образуются заторы.
Также до трех полос расширено ответвление дороги для поворота налево на улицу Страж Революции и движения в сторону центра Сормова. Поворот теперь доступен с двух полос, а для движения прямо действует одна полоса.
В ходе работ по обустройству новых полос на несколько метров были перенесы теплосети и расширена проезжая часть.
На участках уже уложен асфальт, нанесена разметка. В ближайшее время будут установлены дорожные знаки.
Ранее сообщалось, что несколько участков дорог планируется расширить в Нижнем Новгороде в 2023 году.
Также напомним, что расширение дорог на перекрестке улиц Родионова-Бринского завершено в Нижнем Новгороде.
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