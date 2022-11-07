Криптокошельки и биржи будут доступны пользователям Telegram Общество

Основатель системы мгновенного обмена сообщениям Telegram Павел Дуров анонсировал появление в мессенджере инструментов для торговли криптовалютой. об этом сообщает телеканал "360".

По словам Дурова, пользователи Telegram в будущем получат доступ к инструментам для торговли криптовалютой и её хранения. Он подчеркнул, что настало время избавить блокчейн-индустрию от политики чрезмерной централизации.

"Следующим шагом для Telegram станет создание ряда децентрализованных инструментов, включая некастодиальные кошельки и децентрализованные биржи", — говорится в сообщении предпринимателя. При этом он подчеркнул, что жертвами чрезмерной централизации стали сотни тысяч людей: они лишились средств после банкротства криптовалютной биржи FTX.

Согласно информации, данная инициатива разработчиков Telegram позволит миллионам людей безопасно пользоваться криптовалютой, перейдя на транзакции и автономные кошельки, которые не полагаются на какие-либо третьи стороны.

"Мы, разработчики, должны увести блокчейн-индустрию от централизации, создавая быстрые и простые в использовании децентрализованные приложения для широких масс. Такие проекты, наконец, осуществимы сегодня", - добавил Дуров.

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