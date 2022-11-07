Нацпроекты — людям
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Две гостиницы построят в "Квартале 1833 года" в центре города
Ограничение парковки на 45 улицах до 15 марта из-за уборки снега
Схема расположения вестибюлей новых станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
01 декабря 2022 17:04  [38] ООО "Проект 3" возведёт по концессии мусорный завод в Арзамасе за 2,9 млрд рублей
01 декабря 2022 16:41  [101] Первый Всероссийский ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ" открылся в Нижнем Новгороде
01 декабря 2022 16:03  [82] Криптокошельки и биржи будут доступны пользователям Telegram
01 декабря 2022 15:03  [109] Физико-технологический факультет начал работу в Мининском университете
01 декабря 2022 14:42  [132] Асфальт уложен более чем на 70% трассы М-12
01 декабря 2022 14:16  [152] Два участка дороги на улице Коминтерна расширили в Нижнем Новгороде
01 декабря 2022 14:02  [125] "Семейные приемные" "Единой России" проводят выездные консультации
01 декабря 2022 13:48  [130] Центральную больницу Арзамаса и больницу скорой помощи объединили в одну организацию
01 декабря 2022 13:39  [163] Опасный гололёд сохранится на улицах Нижегородской области до 4 декабря
01 декабря 2022 13:10  [130] Нижегородцы могут воспользоваться всеми услугами службы занятости населения онлайн
Общество

Криптокошельки и биржи будут доступны пользователям Telegram

01 декабря 2022 16:03  [82] Общество

Основатель системы мгновенного обмена сообщениям Telegram Павел Дуров анонсировал появление в мессенджере инструментов для торговли криптовалютой. об этом сообщает телеканал "360".

По словам Дурова, пользователи Telegram в будущем получат доступ к инструментам для торговли криптовалютой и её хранения. Он подчеркнул, что настало время избавить блокчейн-индустрию от политики чрезмерной централизации.

"Следующим шагом для Telegram станет создание ряда децентрализованных инструментов, включая некастодиальные кошельки и децентрализованные биржи", — говорится в сообщении предпринимателя. При этом он подчеркнул, что жертвами чрезмерной централизации стали сотни тысяч людей: они лишились средств после банкротства криптовалютной биржи FTX.

Согласно информации, данная инициатива разработчиков Telegram позволит миллионам людей безопасно пользоваться криптовалютой, перейдя на транзакции и автономные кошельки, которые не полагаются на какие-либо третьи стороны.

"Мы, разработчики, должны увести блокчейн-индустрию от централизации, создавая быстрые и простые в использовании децентрализованные приложения для широких масс. Такие проекты, наконец, осуществимы сегодня", - добавил Дуров.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода разработает собственное мобильное приложение на IOS и Android. Разработка будет вестись на базе интеграционной платформы Лобачевский.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
криптовалюта Технологии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Молодёжная столица России
Фоторепортажи
День народного единства на пл. Минина и Пожарского 4 ноября
07 ноября 2022 11:40День народного единства на пл. Минина и Пожарского
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph