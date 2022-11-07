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Культура и отдых

Нижегородцы 10 декабря могут посетить зоопарк "Лимпопо" за полцены

02 декабря 2022 12:04  [88] Культура и отдых

Фото: зоопарк "Лимпопо"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы 10 декабря могут посетить зоопарк "Лимпопо" за полцены. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Согласно информации, 10 декабря пройдет акция "Коль паспорт друга есть, то скидка в Вашу честь!", приуроченная к Международному дню прав животных. В этот день при посещении зоопарка можно получить скидку 50%, предъявив на кассе ветеринарный паспорт своего питомца. Само животное брать с собой не нужно.

Отмечается, что скидку может получить как сам хозяин питомца, так и все члены семьи.

Как отметил гендиректор "Лимпопо" Владимир Герасичкин, наличие ветеринарного паспорта у питомца говорит о том, что его владелец уважает своего друга и несет за него ответственность.

Ранее сообщалось, что красным волкам в нижегородском зоопарке "Лимпопо" дали имена.

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Теги:
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