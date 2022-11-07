Марк Фельдман: "Обнадеживает системный подход администрации к развитию учреждений социальной сферы" Экономика

Марк Фельдман Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Проект бюджета был внесен в городскую Думу 15 ноября, а его обсуждение и консультации с депутатским корпусом начались еще раньше. Депутаты в этом году проявили высокую активность, внося свои предложения и замечания. Основная их масса уже прошла оценку в администрации города. Часть пожеланий уже заложена в проект бюджета, часть находится в процессе рассмотрения.

Хочу обратить внимание на то, что доходы города в 2023 году вырастут по сравнению с первоначальными показателями 2022 года на 4 млрд руб. и составят 48,6 млрд руб. Напомню, в 2022 году эта сумма составляла 44,5 млрд руб. В том числе собственные доходы составят практически 23 млрд руб. (в 2022 году – 19,6 млрд руб.). Динамика роста собственных доходов 2023 года остается на уровне прошлого планируемого периода.

Межбюджетные трансферты составляют 25,6 млрд руб., это на 600 млн руб. больше первоначальных показателей 2022 года. Хотелось бы отметить, что данная сумма не включает в себя расходы на строительство новых станций метрополитена, а это значительно увеличит их объем. Также пока в бюджет города не включены федеральные средства по программе "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода", это порядка еще 1 млрд руб. К сожалению, снижен на 500 млн руб. объем средств из вышестоящих бюджетов на содержание общественных пространств и объектов озеленения. Мы надеемся, что в течение года финансирование расходов вышеуказанных сфер будет возобновлено в должном объеме. Напоминаю, что бюджет не догма, а живой организм.

Расходы бюджета в 2023 году составят почти 51 млрд руб., что на 6,3 млрд руб. больше показателей 2022 года. Очень важно, что инвестиционные расходы по сравнению с прошлым годом вырастут на 2 млрд руб.

В целом обнадеживает системный подход администрации к развитию учреждений социальной сферы. В бюджете этого года свыше 1,3 млрд руб. было выделено на проведение ремонтов, обновление материально-технической базы образовательных организаций. Радует, что это оказалось не разовой акцией, а планом целенаправленного развития. В представленном проекте бюджета рост расходов на данном направлении составляет 1,7 млрд руб. только за счет собственных средств города. У нас есть надежда, что эти источники будут подкреплены из средств областного бюджета.

Кроме того, администрация уделяет пристальное внимание тем отраслям городского хозяйства, которые нужны каждому горожанину. Мы наблюдаем положительную динамику расходов на капитальный ремонт объектов инженерной защиты города, ремонт МКД, фасадов зданий, реконструкцию сетей наружного освещения, снос незаконных или аварийных строений, модернизацию банно-оздоровительного комплекса, усиление и масштабирование переселения граждан из аварийного фонда.

Хотелось бы увеличить объем средств, предусмотренных на поддержку предпринимательства города Нижнего Новгорода. В предложенном проекте непосредственно на финансовую поддержку малого и среднего бизнеса запланировано 11,8 млн руб.

Конечно, поддержка должна выражаться не только в денежной форме, но и в повышении комфортности ведения бизнеса на территории Нижнего Новгорода, в предоставлении максимально возможных преференций в рамках полномочий города субъектам малого и среднего предпринимательства. Шаги в данном направлении были сделаны администрацией и в предыдущие годы, надеемся, данная тенденция будет продолжаться и усиливаться.

Также предлагаю увеличить долю программных расходов в целях повышения эффективности использования бюджетных средств.

В представленном проекте максимально учтены планируемые доходные источники и расходные обязательства, что безусловно мобилизует работу администрации и позволяет начать проведение конкурсных процедур с первого дня будущего года. Эту же политику мы наблюдали и при исполнении бюджета 2022 года, когда существенные изменения параметров бюджета доходов, расходов, дефицита начались во втором полугодии, когда основные конкурсные процедуры по капитальным расходам были проведены. Такой подход позволяет максимально эффективно организовывать работу и планировать процесс исполнения бюджета, что повышает уровень реально эффективного использования бюджетных средств.

Депутатский корпус понимает, что любые программы развития являются затратными и ресурсоемкими. Данный факт обуславливает принятие дефицитного бюджета на 2023 год. Очевидно, что расходы носят не текущий, а капитальный характер. Это позволяет оздоровить коммунальную и социальную сферы города, что в дальнейшем будет сокращать затраты на их содержание.

В целом бюджет представляет собой вполне сбалансированную модель, соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ, отвечает пожеланиям граждан, что особенно важно, находится в тренде установок Правительства РФ. Считаю, что это позволяет городской Думе принять бюджет к исполнению".