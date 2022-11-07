Куртку со 120 тысячами рублей в кармане украл нижегородец из бара на Сортировке Происшествия

Нижегородские полицейские установили и задержали молодого человека, причастного к краже денег из бара в Канавинском районе областного центра. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду

Согласно информации, в середине ноября в полицию поступило заявление от местного жителя, который сообщил о пропаже личных вещей из бара на улице Электровозной. В частности, когда он отлучился из-за стола на несколько минут, у него пропала куртка, в кармане которой находилось 120 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Полицейские установили, что с курткой потерпевшего из бара вышел ранее судимый 21-летний житель Канавинского района.

Задержанный молодой человек признался в содеянном. Он заявил, что деньги уже потратил на личные нужды. а куртку в тот же день выбросил.

За данное преступление молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под арестом.

Ранее нижегородские полицейские задержали грабителя-рецидивиста, подозреваемого в совершении серии преступлений на территории Автозаводского района. Жертвами мужчины становились нижегородцы, которые были "подшофе".