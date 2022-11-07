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Детский сад на 200 мест планируется построить в Нижегородском районе. Информация об этом размещена на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, эскиз здания был разработан PRSPKT architects по заказу ООО "Специализированный застройщик ИДЕЛЬ".
Детский сад, согласно эскизу, будет расположен в районе переулка Бойновский.
Члены Архсовета приняли предоставленное решение за основу для дальнейшего проектирования.
Ранее сообщалось, что детсад в микрорайоне "Новая Кузнечиха" получил положительное заключение Госстройнадзора.
Также напомним, что проектирование семи детских садов на 2917 мест ведется в Нижнем Новгороде.
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