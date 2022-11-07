Воровку, приходившую к пенсионерам под видом соцработника, задержали в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнюю жительницу Богородского района, которая подозревается в хищении денег у двух пожилых жительниц Канавинского района в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно предоставленным данным, в сентябре этого года женщина, представившись сотрудником социальной службы, зашла в квартиру 85-летней жительницы Московского шоссе. В ходе беседы с пенсионеркой она выяснила, где та хранит свои сбережения. Когда хозяйка вышла из комнаты, злоумышленница похитила 156 тысяч рублей.

Вскоре после этого воровка под аналогичным предлогом проникла в дом к 82-летней жительнице улицы Актюбинской, и похитила у неё 37 тысяч рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст.158 УК РФ (кража).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемой - ранее судимой за совершение преступлений против собственности жительницы Богородского района. Молодую женщину доставили в отдел полиции, а настоящее время она заключена под стражу. Сотрудники уголовного розыска проверяют задержанную на причастность к похожим преступлениям.

Напомним, в октябре полицейские задержали рецидивистку, которая под видом врача обирала пожилых жительниц Сормовского района областного центра. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, в ходе проведения "медицинского осмотра" псевдотерапевт похищала у доверчивых пенсионеров ювелирные изделия и деньги.