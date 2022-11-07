Нижегородцы смогут сэкономить 40% при покупке билетов в купе на новогодние праздники Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы смогут сэкономить 40% при покупке билетов в купе на новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, акция "Новогодняя скидка 40%" распространяется на билеты на 30 и 31 декабря.

В частности, в акции участвуют поезда Нижний Новгород - Москва, Нижний Новгород - Санкт-Петербург и отправления в обратном направлении. Также со скидкой можно приобрести билет на поезд из Новороссийска в столицу Приволжья.

С полным перечнем поездов, участвующих в акции, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что поезд Москва - Нижний Новгород вошел в топ-5 популярных направлений на Новый год.