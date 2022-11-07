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Общество

Количество пригородных и дальних поездов из Нижнего Новгорода увеличится с 11 декабря

08 декабря 2022 10:35  [79] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Количество пригородных и дальних поездов из Нижнего Новгорода увеличится с 11 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, в этот день в 00:00 на всех железных дорогах России будет введен новый график движения и план формирования поездов на 2022-2023 годы. Он будет действовать в течение года.

Всего на Горьковской железной дороге будут курсировать 109 пар (одна пара - два состава в направлениях туда и обратно) поездов дальнего следования, что на 3 больше, чем в действующем графике.

Так, с 23 декабря будет возобновлено железнодорожное сообщение между Нижним Новгородом и Кисловодском.

Отмечается, что поезд Нижний Новгород - Адлер будет останавливаться на Казанском вокзале Москвы, а поезд "Волга" сообщением Нижний Новгород - Санкт-Петербург - на ВК "Восточный" Москвы.

Также на ГЖД на 21 пару увеличено количество пригородных поездов, теперь их 404.

В частности, назначены новые поезда Гороховец – Нижний Новгород, Нижний Новгород – Ветлужская,  Ветлужская – Нижний Новгород.

Кроме того, до 9 увеличено количество поездов Нижегородских центральных диаметров сообщением пр. Гагарина – Моховые Горы – пр. Гагарина. Раньше их было 4.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут сэкономить 40% при покупке билетов в купе на новогодние праздники.

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Теги:
ГЖД Железная дорога поезд
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