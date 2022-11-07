Введение мультимодального тарифа и замена троллейбусов на электробусы планируется в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Введение мультимодального тарифа и замена троллейбусов на электробусы планируется в Дзержинске. Эти планы обсудили замминистра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин и первый заместитель главы города Глеб Андреев.

Как рассказал Денис Рябинин, в регионе составлен рейтинг муниципальных транспортных предприятий - и МУП "Экспресс", работающее в Дзержинске, заняло лидирующие позиции.

Также он добавил, что министерство работает над изменением действующего законодательства для запуска мультимодального тарифа между Дзержинском и Нижним Новгородом уже в следующем году.

К единому пересадочному тарифу по аналогии с тарифом в Нижнем Новгороде планируется подключить автобусы и троллейбусы Дзержинска, а также пригородные поезда, курсирующие между областным центром и городом химиков.

Кроме того, сейчас на рассмотрении Минтранса находится финансово-экономическая модель развития муниципального транспорта, в рамках которого планируется привлечь федеральные средства на замену троллейбусов на современные электробусы.

Ранее сообщалось, что перевозчиков в Дзержинске обязали устранить выявленные нарушения в течение месяца.

Также напомним, что несколько автобусных маршрутов в Дзержинске планируется изменить.