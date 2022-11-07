Движение транспорта ограничат на улице Лоскутова в Нижнем Новгороде 9 и10 декабря

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода 9 и 10 декабря временно ограничат движение транспорта на дороге по улице Лоскутова. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
В частности, будет перекрыто движение транспорта на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова - напротив Дворца спорта им. Коноваленко.
Как уточнили в департаменте, ограничения будут действовать в пятницу с 14:00 до 22:00, в субботу - с 10:00 до 20:00.
В эти дни нижегородский МХК "Чайка" проведёт домашние игры с уфимским "Толпаром".
На подъездах будут установлены дорожные знаки, запрещающие движения, и предупреждающие аншлаги.
Специалисты департамента рекомендуют водителям ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
В зоне ограничения также будет действовать запрет на парковку, припаркованные автомобили будут перемещаться.
Напомним, площадь перед кинотеатром "Россия" на проспекте Ленина перекрыли до 10 февраля.
Кроме того, участок улицы Пожарского в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта 9-12 декабря.
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