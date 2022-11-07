Правительство РФ направит более 122 млн рублей на закупку лекарства для лечения лейкоза у детей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство РФ направит более 122 млн рублей на закупку лекарства для лечения лейкоза у детей. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, закуплен будет французский препарат "Онкаспар". Лекарства поступят в больницы до конца текущего года.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на председателя правительства РФ Михаила Мишустина, отечественного аналога для лечения острого лейкоза у детей пока что нет. Закупка будет организована Федеральным центром организации и планирования лекарственного обеспечения граждан.

Также на 2023 год до 103 наименований расширен перечень лечебного питания для детей с тяжелыми заболеваниями.

Ранее сообщалось, что более 150 млрд рублей будет выделено на дополнительные выплаты медикам в 2023 году.