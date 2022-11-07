Более 80 нижегородских ДУКов и ТСЖ проверяют на качество уборки снега Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале о том, что в настоящее время проходит проверка 85 нижегородских ДУКов и ТСЖ на качество уборки территорий от снега.

По словам главы региона, за минувшие две недели Госжилинспекция Нижегородской области уже выполнила проверку более 1500 дворовых территорий. По итогам проверочных мероприятий возбуждено 15 административных дел.

Глеб Никитин напомнил, что вопрос качества уборки территорий находится на личном контроле у глав районов.

"С обращениями из социальных сетей работает Центр управления регионом (ЦУР), для решения проблем передает ваши сообщения или муниципальным властям, или в компетентные ведомства регионального правительства. Работает горячая линия ГЖИ: 8 (831) 430-79-19", - написал губернатор.

Ранее сообщалось, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел оперативный штаб в связи с прогнозируемым продолжительным снегопадом.