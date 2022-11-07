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Жители Нижнего Новгорода могут оценить качество благоустроенных пространств. Об этом сообщили в Институте развития городской среды.
Согласно информации, к 800-летию столицы Приволжья было благоустроено и создано более 10 общественных пространств, которые сейчас активно используются нижегородцами.
Отмечается, что сбор "обратной связи" от горожан поможет улучшить и доработать пространства, скорректировать их содержание, дополнить программу событий и учесть отзывы в новых проектах.
Пройти анкетирование можно по ссылке, выбрав общественное пространство из списка.
Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.
Также напомним, что более 3,5 млрд рублей выделено на благоустройство Нижнего Новгорода в 2023 году.
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