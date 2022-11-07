Себестоимость проезда в метро Нижнего Новгорода выросла до 81 рубля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Себестоимость проезда в метро Нижнего Новгорода выросла до 81 рубля. Об этом сообщил директор МП "Нижегородское метро" Олег Яушев, выступая на заседании комиссии Гордумы по транспорту.

Согласно информации, рост с 77 рублей до 81 рубля связан с падением пассажиропотока из-за коронавирусных ограничений в начале 2022 года.

Так, планировалось, что метро в Нижнем Новгороде в этом году воспользуются 30 млн человек, однако сейчас план сокращен до 27 млн пассажиров.

Олег Яушев отметил, что пассажиропоток уже практически вернулся на уровень 2019 года. Он добавил, что себестоимость поездки в метро в Москве составляет 72 рубля, а в Санкт-Петербурге - 74 рубля.

Также директор МП "Нижегородское метро" рассказал, что ожидаемые доходы предприятия в этом году составят 678 млн рублей, из которых 619 млн рублей - от перевозки пассажиров, а 59 млн рублей - от прочей деятельности.

В 2023 году в нижегородском метрополитене будет заменено 4 км рельс, установлено 11 ранее снесенных крытый павильонов.

Ранее сообщалось, что пассажирами нижегородского метро за 37 лет работы стали более 1,6 млрд человек, а станицей "Горьковской" за 10 лет работы воспользовались более 58 млн человек.