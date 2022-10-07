Станцией метро "Горьковская" за 10 лет воспользовались более 58 млн пассажиров Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Станцией метро "Горьковская" за 10 лет воспользовались более 58 млн пассажиров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, четырнадцатой станции нижегородского метро 4 ноября исполняется 10 лет. Она считается станцией мелкого заложения – глубина составляет 16 метров.

За 3 652 дня станция "Горьковская" приняла 58 375 184 пассажира.

"Одним из них был и остаюсь я. Метро всегда выручает, когда надо быстро добраться до нужного места, а с появлением "Горьковской" дорога из заречной части Нижнего (от конечной "Парк культуры") в нагорную не превышает 25 минут", - написал Юрий Шалабаев.

Также глава города отметил, что сейчас нижегородский метрополитен получает беспрецедентное развитие.

Ранее сообщалось, что новая станция метро в Сормове будет располагаться на улице Станционной. На продление метрополитена до станции "Сормовская" будет выделено более 19 млрд рублей. Строительством займется ГК "Моспроект-3", которая уже ведет работы над продлением Автозаводской линии метрополитена.

Стоимость строительства метро в верхней части Нижнего Новгорода составляет 35,5 млрд рублей. Завершение строительства линии метрополитена протяженностью 3,2 км. планируется до конца 2025 года.