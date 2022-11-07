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Общество

Медучреждения Нижегородской области в 2022 году получили более 900 единиц оборудования для реабилитации

09 декабря 2022 17:08  [81] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Медучреждения Нижегородской области в 2022 году получили более 900 единиц оборудования для реабилитации. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

Как рассказал губернатор, к федеральному проекту "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" присоединились уже более 20 нижегородских учреждений. Так, в этом году новая техника поставлена в две больницы Нижнего Новгорода, центральную городскую больницу №1 в Арзамасе, Шатковскую ЦРБ и два клинических отделения ПИМУ.

Замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что Нижегородский гериатрический центр и Шатковская ЦРБ получили оборудование для восстановления функций поврежденных или оперированных суставов для передвижения и самообслуживания. В Арзамасской городской больнице №1 новая техника поможет тем, кто имеет различные неврологические патологии или перенес инсульт.

На базе перинатального центра городской клинической больницы №40 действует отделение нейрореабилитации для детей с перинатальным поражением ЦНС, двигательными нарушениями, задержкой моторного и речевого развития, резидульной энцефалопатией, ДЦП, нейропатиями и другими диагнозами.

В ПИМУ новое оборудование поможет пациентам с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. 

В 2023 году оборудование по федеральному проекту планируется направить в Воротынскую ЦРБ, Павловскую ЦРБ, Дзержинский госпиталь ветеранов войн и городскую больницу №33 Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что около 5 млрд рублей будет дополнительно направлено на развитие системы здравоохранения Нижегородской области.

Также напомним, что в Нижегородскую область прибудут дополнительные 12 машин скорой помощи и 46 школьных автобусов.

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Теги:
больницы Здравоохранение
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