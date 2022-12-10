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Общество

Форум народного единства состоится в Нижнем Новгороде 14 декабря

12 декабря 2022 10:44  [95] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Форум народного единства "Государственная национальная политика Российской Федерации. Региональные практики: традиции и новые вызовы" состоится в Нижнем Новгороде 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, целью форума является обсуждение актуальных вопросов и проблем этнокультурного развития народов России, обмен опытом в сфере разработки и реализации государственной национальной политики, развитие диалога государства, некоммерческих организаций, средств массовой информации в указанной сфере.

В мероприятии примут участие руководители федеральных и региональных органов власти, правоохранительных органов, национально-культурных общественных объединений, средств массовой информации, российские теоретики и практики в области этноконфессиональных отношений.

В рамках форума пройдут планерное заседание, семинары по различным направлениям и круглый стол, посвященный освещению этноконфессиональной тематики в региональных СМИ. 

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде прошел первый Всероссийский ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ".

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Теги:
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