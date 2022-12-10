Нижегородские медорганизации получат ещё 26 единиц оборудования за счёт экономии на торгах

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Нижегородские медорганизации получат дополнительно 26 единиц оборудования за счет экономии на торгах. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отметив, что техника будет закуплена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".
Согласно информации, изначально в 2022 году планировались закупить 275 единиц оборудования, но первоначальный план закупки за счет сэкономленных средств был увеличен до 301 единиц.
В частности, дополнительно закуплены 4 маммографа, 3 флюорографа и 11 рентген-аппаратов.
Как рассказал замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, на данный момент в области уже введено в эксплуатацию 280 единиц новой техники. До конца года программа будет выполнена полностью.
В 2023 году планируется приобрести еще 94 единиц медицинского оборудования.
Ранее сообщалось, что медучреждения Нижегородской области в 2022 году получили более 900 единиц оборудования для реабилитации.
Также напомним, что в Нижегородскую область прибудут дополнительные 12 машин скорой помощи и 46 школьных автобусов.
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