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Общество

Нижегородские медорганизации получат ещё 26 единиц оборудования за счёт экономии на торгах

12 декабря 2022 14:34  [119] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородские медорганизации получат дополнительно 26 единиц оборудования за счет экономии на торгах. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отметив, что техника будет закуплена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".

Согласно информации, изначально в 2022 году планировались закупить 275 единиц оборудования, но первоначальный план закупки за счет сэкономленных средств был увеличен до 301 единиц.

В частности, дополнительно закуплены 4 маммографа, 3 флюорографа и 11 рентген-аппаратов.

Как рассказал  замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, на данный момент в области уже введено в эксплуатацию 280 единиц новой техники. До конца года программа будет выполнена полностью.

В 2023 году планируется приобрести еще 94 единиц медицинского оборудования.

Ранее сообщалось, что медучреждения Нижегородской области в 2022 году получили более 900 единиц оборудования для реабилитации.

Также напомним, что в Нижегородскую область прибудут дополнительные 12 машин скорой помощи и 46 школьных автобусов.

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Теги:
Здравоохранение
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