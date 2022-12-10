Более 500 административных дел возбудили в Нижнем Новгорода с начале зимы за некачественную уборку снега Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

503 административных дела возбудили в Нижнем Новгорода с начале зимы за некачественную уборку снега. Об этом стало известно в ходе инспекционного рейда специалистами управления административно-технического и муниципального контроля.

По словам первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина, погода в этом году испытывает городские дорожные службы "на прочность". Так, уже прошел ледяной дождь, обильные снегопады и обильный снегопад. Дорожники сейчас работают как на вывозе снега, так и на откачке талой воды.

Замначальника управления административно-технического и муниципального контроля Оксана Широкова рассказала, что в основном были выявлены нарушения, связанные с некачественной уборкой снега, невывозом снежных масс и отсутствием просыпки дорог противогололедными материалами.

За нарушение юрлицам грозит штраф до 40 тысяч рублей, а должностным - до 8 тысяч рублей. При повторном нарушении – до 100 тысяч и до 15 тысяч соответственно.

Ранее сообщалось, что специалисты ГЖИ в Нижегородской области за выходные выявили почти 300 нарушений в уборке дворов от снега.