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Общество

Более 500 административных дел возбудили в Нижнем Новгорода с начале зимы за некачественную уборку снега

12 декабря 2022 17:36  [29] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

503 административных дела возбудили в Нижнем Новгорода с начале зимы за некачественную уборку снега. Об этом стало известно в ходе инспекционного рейда специалистами управления административно-технического и муниципального контроля.

По словам первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрия Сивохина, погода в этом году испытывает городские дорожные службы "на прочность". Так, уже прошел ледяной дождь, обильные снегопады и обильный снегопад. Дорожники сейчас работают как на вывозе снега, так и на откачке талой воды.

Замначальника управления административно-технического и муниципального контроля Оксана Широкова рассказала, что в основном были выявлены нарушения, связанные с некачественной уборкой снега, невывозом снежных масс и отсутствием просыпки дорог противогололедными материалами.

За нарушение юрлицам грозит штраф до 40 тысяч рублей, а должностным - до 8 тысяч рублей. При повторном нарушении – до 100 тысяч и до 15 тысяч соответственно.

Ранее сообщалось, что специалисты ГЖИ в Нижегородской области за выходные выявили почти 300 нарушений в уборке дворов от снега.

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Теги:
Городское хозяйство ДУК Снег
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