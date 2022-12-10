Глава Дзержинска проверил уборку дворовых территорий от снега

Фото: администрация Дзержинска
Глава Дзержинска Иван Носков и начальник Дзержинского отдела ГЖИ Алексей Заика проверили уборку города от снега. Об этом сообщили в администрации городского округа.
Согласно информации, проверяющие побывали во дворах по улицам Терешковой, Петрищева, Новомосковской.
По словам Ивана Носкова, в этом году жители стали меньше обращаться по вопросам уборки снега в скверах. При этом дзержинцы просят особое внимание уделять именно дворам.
"После мощных снегопадов лично убедился, что в каких-то дворах убрано идеально: видно, что дворники работают регулярно и качественно, а в других к работам приступили первый раз за сезон. Например, дворовую территорию дома №10 по улице Народной начали чистить буквально при мне. Это недопустимо! Поручил управляющим компаниям более ответственно относиться к своей работе", - отметил глава города.
Он поручил увеличить количество коммунальной техники, задействованной в уборке снега.
Как рассказал Алексей Заика, на данный момент уже проверено 216 дворовых территорий Дзержинска, составлено три протокола о несвоевременной уборке дворовых территорий, в адрес управляющих компаний направлено 15 предостережений.
Ранее сообщалось, что более 500 административных дел возбудили в Нижнем Новгорода с начале зимы за некачественную уборку снега.
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