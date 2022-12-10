Глава Дзержинска проверил уборку дворовых территорий от снега Общество

Фото: администрация Дзержинска

Глава Дзержинска Иван Носков и начальник Дзержинского отдела ГЖИ Алексей Заика проверили уборку города от снега. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Согласно информации, проверяющие побывали во дворах по улицам Терешковой, Петрищева, Новомосковской.

По словам Ивана Носкова, в этом году жители стали меньше обращаться по вопросам уборки снега в скверах. При этом дзержинцы просят особое внимание уделять именно дворам.

"После мощных снегопадов лично убедился, что в каких-то дворах убрано идеально: видно, что дворники работают регулярно и качественно, а в других к работам приступили первый раз за сезон. Например, дворовую территорию дома №10 по улице Народной начали чистить буквально при мне. Это недопустимо! Поручил управляющим компаниям более ответственно относиться к своей работе", - отметил глава города.

Он поручил увеличить количество коммунальной техники, задействованной в уборке снега.

Как рассказал Алексей Заика, на данный момент уже проверено 216 дворовых территорий Дзержинска, составлено три протокола о несвоевременной уборке дворовых территорий, в адрес управляющих компаний направлено 15 предостережений.

Ранее сообщалось, что более 500 административных дел возбудили в Нижнем Новгорода с начале зимы за некачественную уборку снега.