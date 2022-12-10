Выпуск подвижного состава ГП "Нижегородэлектротранс" утром 13 декабря составил 98% Общество

Выпуск подвижного состава ГП "Нижегородэлектротранс" утром 13 декабря составил 98%. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

По ее словам, ледяной дождь не повлиял на работу городского электротранспорта, также в штатном режиме работают троллейбусы в Дзержинске.

Также она рассказала, что с 15 декабря будет введена дополнительная остановка на маршруте Т-24 у магазина "Горьковские товары", около детского реабилитационного центра на улице Зайцева. Ранее об этом неоднократно просили нижегородцы.

Напомним, что расписание введут на пяти нижегородских маршрутах частных перевозчиков.