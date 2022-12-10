Более 460 нижегородок подверглись психологическому насилию в 2022 году Общество

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Более 460 нижегородок подверглись психологическому насилию в 2022 году. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Нижегородский женский кризисный центр.

Согласно информации, с января по ноябрь в центр за помощью обратились 747 человек, из них 617 женщин записались на консультации. 26 из них связаны с сексуализированным насилием, 463 были посвящены психологическому абьюзу. При этом в прошлом году таких консультаций было 12 и 233 соответственно.

Чаще всего на консультациях общались о психологическом насилии - 466 случаев, физическом насилии (265), разводе (168), определении места жительства ребенка (126), алиментах (121). Всего на конец ноября было проведено 836 консультаций (405 психологами НЖКЦ и 431 юристами).

Ранее сообщалось, что женщины составляют 54% населения Нижегородской области.