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Происшествия

Нижегородка обманом похитила у жительницы Саранска более 370 тысяч рублей

13 декабря 2022 14:08  [94] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородка похитила у жительницы Саранска более 370 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на прокуратуру Республики Мордовия.

Согласно информации, в августе текущего года 34-летняя ранее неоднократно судимая жительница Нижегородской области находилась в Саранске. Она представилась местной пенсионерке работником Пенсионного фонда и предложила донести сумки до дома. По пути мошенница рассказала, что женщине положена выплата в размере 1,5 тысяч рублей, для ее получения необходимо было оформить документы.

В квартире подсудимая выдала потерпевшей купюру "Банка приколов" достоинством 5 тысяч рублей. Пенсионерка вернула 3,5 тысячи рублей в качестве сдачи.

Мошенница увидела, что у женщины есть наличные и предложила ей обменять их на новые билеты Банка России. Пенсионерка, не подозревая о преступном умысле, передала нижегородце 373,5 тысячи рублей, а взамен получила билеты "Банка приколов".

Суд назначил нижегородской мошеннице наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также потерпевшей будет возмещен материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что еще три пожилые нижегородки лишились 1 млн рублей по схеме "ваш родственник попал в ДТП".

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Теги:
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