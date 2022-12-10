Ещё три пожилые нижегородки лишились 1 млн рублей по схеме "ваш родственник попал в ДТП"

Ещё три пожилые жительницы Нижнего Новгорода стали жертвами телефонных мошенников, работающих по схеме "ваш родственник попал в ДТП". Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Согласно информации, заявления от пенсионерок поступили в отделы полиции №5 и №7. Было установлено, что женщинам на стационарные телефоны поступали звонки с сообщениями о ДТП, виновниками которых стали их близкие родственники. Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов и убеждали пожилых нижегородок "откупить" близких людей от уголовной ответственности. Деньги нужно было передать курьеру.
Доверчивые женщины, даже не убедившись в правдивости полученной информации, отдавали деньги приехавшему к ним молодому человеку. В общей сложности они лишились 1 050 000 рублей. Из примет курьера потерпевшие смогли назвать только чёрную одежду и скрытое шарфом лицо.
По всем фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого: им оказался ранее судимый за имущественные преступления 32-летний житель Владимирской области, который приехал в Нижний Новгород с целью заработка.
Задержанный сообщил, что основную сумму денег, полученных у пенсионерок, он перевёл на различные счета, а себе оставил небольшой процент.
В настоящее время мужчина заключён под стражу. Следователи проверяют его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.
Ранее сообщалось, что семь пожилых нижегородок за два дня лишились 2 млн рублей по схеме "ваш родственник попал в ДТП". Кроме того, полицейские задержали 21-летнюю жительницу Кстова, которая также выступала курьером в аналогичной мошеннической схеме.В полиции в очередной раз напоминают главное правило безопасности: прекратить любое общение с неизвестными лицами, если вам поступил телефонный звонок с сообщением, что родственник попал в ДТП - даже если вас называют по имени. Нужно незамедлительно перезвонить близкому человеку и убедиться в правдивости информации. Пожилые люди наиболее уязвимы перед действиями мошенников - и им следует регулярно напоминать о правилах финансовой безопасности.
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