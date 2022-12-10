Директор школы №3 в Нижнем Новгороде Степан Шмелев ушел с должности Общество

Степан Шмелев Фото: соцсети школы №3

Директор школы №3 в Нижнем Новгороде Степан Шмелев ушел с должности. Информацию об этом он подтвердил ИА "Время Н".

Согласно информации, причина ухода с должности и имя нового директора на данный момент неизвестны.

Степан Шмелев руководил школой №3 с 2009 года.

Ранее сообщалось, что клуб школьных директоров планируют создать на площадке нижегородской "Школы 800".

СПРАВКА:

Степан Викторович Шмелев окончил Нижегородский государственный педуниверситет (естественно-географический факультет) в 2004 году. В 2008 году защитил кандидатскую диссертацию. В 2010 году получил второе высшее образование в ННГУ (факультет государственного и муниципального управления).