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Общество

Директор школы №3 в Нижнем Новгороде Степан Шмелев ушел с должности

13 декабря 2022 14:37  [219] Общество
Степан Шмелев

Степан Шмелев

Фото: соцсети школы №3

Директор школы №3 в Нижнем Новгороде Степан Шмелев ушел с должности. Информацию об этом он подтвердил ИА "Время Н".

Согласно информации, причина ухода с должности и имя нового директора на данный момент неизвестны.

Степан Шмелев руководил школой №3 с 2009 года.

Ранее сообщалось, что клуб школьных директоров планируют создать на площадке нижегородской "Школы 800".

СПРАВКА:

Степан Викторович Шмелев окончил Нижегородский государственный педуниверситет (естественно-географический факультет) в 2004 году. В 2008 году защитил кандидатскую диссертацию. В 2010 году получил второе высшее образование в ННГУ (факультет государственного и муниципального управления).

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Теги:
Образование Школы
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