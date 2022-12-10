Нацпроекты — людям
Программа новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде
Рост тарифов ЖКХ с 1 декабря
Ограничение парковки на 45 улицах до 15 марта из-за уборки снега
Российско-белорусские трамваи "МиНиН" будут собирать в Ворсме
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
13 декабря 2022 16:48  [37] Евгений Люлин: "Сетевая форма взаимодействия делает доступными образовательные программы для учащихся из разных регионов"
13 декабря 2022 16:04  [82] Ледовая переправа через Суру в Пильнинском районе открыта 13 декабря
13 декабря 2022 16:00  [92] "Межнациональные отношения в современной России": в НГЛУ запустили новую программу повышения квалификации для чиновников и учителей
13 декабря 2022 15:52  [93] Высокая прозрачность закупок отмечена в Нижегородской области
13 декабря 2022 15:48  [98] Специалисты "Поездов здоровья" в 2022 году провели более 80 тысяч консультаций
13 декабря 2022 15:30  [104] Более 230 тысяч кубометров снега вывезено из Нижнего Новгорода с начала зимы
13 декабря 2022 15:12  [130] Нижний Новгород вновь получил наивысшую оценку в рейтинге прозрачности закупок
13 декабря 2022 14:47  [103] Евгений Костин: "Горьковская игрушка" - очень радостный, светлый и необычный конкурс"
13 декабря 2022 14:37  [476] Директор школы №3 в Нижнем Новгороде Степан Шмелев ушел с должности
13 декабря 2022 14:23  [113] ОМК стала лауреатом Международного туристского конкурса за лучший видеоролик о промтуризме
Общество

Евгений Люлин: "Сетевая форма взаимодействия делает доступными образовательные программы для учащихся из разных регионов"

13 декабря 2022 16:48  [37] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Участники заседания Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов ПФО в Йошкар-Оле обсудили сетевую форму реализации образовательных программ в системе общего и профессионального образования на примере Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

С докладом по данному вопросу выступил председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих.

"Объединение ресурсов образовательных учреждений обеспечивает качественно новый уровень обучения наших детей. С помощью образовательных кластеров школы и колледжи могут компенсировать нехватку квалифицированных специалистов, расширить программу обучения за счет новых дисциплин, усилить материально-техническую базу, выстроить профориентационную работу. Высокое качество образования вне зависимости от места проживания ребенка – одна из ключевых задач региональной власти Прикамья. Сетевые модели доказали свою эффективность и могут быть востребованы в других субъектах Федерации", - отметил Валерий Сухих.

"Вместе с коллегами по Ассоциации мы ищем универсальные подходы к организации сетевой формы образования, когда техникумы и колледжи взаимодействуют с предприятиями при поддержке власти. Анализируем опыт разных регионов по созданию образовательно-производственных кластеров. Они уже созданы в 11-ти субъектах РФ ПФО, в 2023 году запланировано создание еще 9 кластеров. Сетевая форма взаимодействия делает доступными образовательные программы для учащихся из разных регионов. Материально-техническая база предприятий позволяет студентам закрепить теорию на практике. Нужно приводить к единому стандарту подходы и требования в профессиональном образовании. Поддержали идею коллег из Пермского края о необходимости разработки на федеральном уровне методических рекомендаций для сетевой формы реализации образовательных программ", - подчеркнул координатор Ассоциации, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Спикер регионального парламента отметил, что в Нижегородской области накоплен большой опыт, регион участвует в федеральном проекте "Профессионалитет". Созданы образовательно-производственные кластеры, определены 3 базовых колледжа (на базе Выксунского металлургического колледжа, Нижегородского автомеханического техникума и Нижегородского государственного инженерно-экономического университета), вокруг них выстроена сеть колледжей-спутников по направлениям кластера. Сеть охватывает 36 профессиональных образовательных организаций.

Ранее сообщалось, что Ассоциация законодателей ПФО обсудила реализацию нацпроекта "Культура" в Марий Эл.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Образование ПФО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Служба по контракту
Архив
Оркестр волынщиков
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph