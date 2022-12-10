Евгений Люлин: "Сетевая форма взаимодействия делает доступными образовательные программы для учащихся из разных регионов" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Участники заседания Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов ПФО в Йошкар-Оле обсудили сетевую форму реализации образовательных программ в системе общего и профессионального образования на примере Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

С докладом по данному вопросу выступил председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих.

"Объединение ресурсов образовательных учреждений обеспечивает качественно новый уровень обучения наших детей. С помощью образовательных кластеров школы и колледжи могут компенсировать нехватку квалифицированных специалистов, расширить программу обучения за счет новых дисциплин, усилить материально-техническую базу, выстроить профориентационную работу. Высокое качество образования вне зависимости от места проживания ребенка – одна из ключевых задач региональной власти Прикамья. Сетевые модели доказали свою эффективность и могут быть востребованы в других субъектах Федерации", - отметил Валерий Сухих.

"Вместе с коллегами по Ассоциации мы ищем универсальные подходы к организации сетевой формы образования, когда техникумы и колледжи взаимодействуют с предприятиями при поддержке власти. Анализируем опыт разных регионов по созданию образовательно-производственных кластеров. Они уже созданы в 11-ти субъектах РФ ПФО, в 2023 году запланировано создание еще 9 кластеров. Сетевая форма взаимодействия делает доступными образовательные программы для учащихся из разных регионов. Материально-техническая база предприятий позволяет студентам закрепить теорию на практике. Нужно приводить к единому стандарту подходы и требования в профессиональном образовании. Поддержали идею коллег из Пермского края о необходимости разработки на федеральном уровне методических рекомендаций для сетевой формы реализации образовательных программ", - подчеркнул координатор Ассоциации, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Спикер регионального парламента отметил, что в Нижегородской области накоплен большой опыт, регион участвует в федеральном проекте "Профессионалитет". Созданы образовательно-производственные кластеры, определены 3 базовых колледжа (на базе Выксунского металлургического колледжа, Нижегородского автомеханического техникума и Нижегородского государственного инженерно-экономического университета), вокруг них выстроена сеть колледжей-спутников по направлениям кластера. Сеть охватывает 36 профессиональных образовательных организаций.

Ранее сообщалось, что Ассоциация законодателей ПФО обсудила реализацию нацпроекта "Культура" в Марий Эл.